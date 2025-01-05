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Eyüpsultan'da kaza yapan motosikletli polis memuru şehit oldu

05.01.2025 09:30
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Eyüpsultan'da cumartesi akşam saatlerinde görevi başındayken trafik kazası geçiren motosikletli polis memuru Emirhan Aramış hastanede şehit oldu. Şehit polis memuru Aramış için bugün saat 11.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek. Şehit polis memuru için mesaj yayınlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.

Eyüpsultan'da kaza yapan motosikletli polis memuru şehit oldu

Kaza, saat 21.45 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alibeyköy istikametinde seyir halindeki otomobille aynı yönde ilerleyen Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emirhan Aramış'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan polis memuru Aramış ağır yaralanırken, diğer polis memuru ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bezmi Alem Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Kazada ağır yaralanan polis memuru Emirhan Aramış hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan yakınlarının Aramış'ın memleketi Balıkesir’den yola çıkarak hastaneye geldiği öğrenildi. Acı haberi hastanede öğrenen baba, şehit olan oğlunun arkadaşları tarafından teselli edildi. Şehit polis memurunun cenazesinin, bugün saat 11.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yapılacak törenin ardından memleketi Balıkesir’de toprağa verileceği öğrenildi.

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BAKAN YERLİKAYA MESAJ YAYINLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit polis memuru için bir mesaj yayınlandı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Çok üzgünüm. İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli motosikletli polis timimizden Polis Memurumuz Emirhan Aramış ve Polis Memurumuz Hasan Eker görevleri başındayken trafik kazası geçirerek yaralanmıştır.

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Kahraman evladımız Emirhan Aramış kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun. Bu elim kazada yaralanan Kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum"

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
şehit polis kaza
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