HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Eyüpsultan'da korkutan kaza! Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Eyüpsultan'da korkutan kaza! Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2020 10:55 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da motosiklet sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı saniye saniye kameraya yansırken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Eyüpsultan Saya Yokuşu’nda geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ve motosiklet aynı istikamette seyir halindeyken otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önünde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi, motosiklet sürücüsü ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü araçtan inerek motosiklet sürücüsüne baktı. Motosiklet sürücünün hafif yaralandığını gören otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden kaçtı. Motosiklet sürücüsünün yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücüyü yerden kaldıran vatandaşlar motosikleti de yoldan çekti.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet ve otomobilin aynı anda seyrettiği ve otomobilin motosiklete çarptığı anlar yer alıyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izlediAnnesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi
Çavdar: Faydaları nelerdir?Çavdar: Faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Altında sert düşüş devam ediyor!

Altında sert düşüş devam ediyor!

Bursa'da düğünde davetlilere Kovid-19 bulaştığı iddiasına açıklama

Bursa'da düğünde davetlilere Kovid-19 bulaştığı iddiasına açıklama

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

MasterChef'te gergin anlar! 'Kimin şov yaptığı açık'

MasterChef'te gergin anlar! 'Kimin şov yaptığı açık'

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs denetiminde uymayanlara ceza var mı? Koronavirüs denetiminde nelere dikkat edilmeli? Denetimler nerelere yapılacak?

Koronavirüs denetiminde nelere dikkat edilmeli?

Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi

Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi

Yasak var ama takan yok! Yine aynı görüntüler

Yasak var ama takan yok! Yine aynı görüntüler

Yüz binlerce çifti yakından ilgilendiriyor! Nafaka alacakları zamanaşımı ile ilgili emsal karar!

Çiftleri yakından ilgilendiriyor! Nafaka alacakları zaman aşımı

Ağrı'da husumetli aileler birbirine girdi, 9 kişi yaralı

Husumetli aileler sokak ortasında birbirine girdi

Dilencinin ‘Oscarlık’ duygu sömürüsü performansı polise takıldı

Dilenciden 'Oscarlık' performans! Kıskıvrak yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.