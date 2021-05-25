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  4. Eyüpsultan'da korkutan yangın! Camlardan hortumlarla su sıktılar

Eyüpsultan'da korkutan yangın! Camlardan hortumlarla su sıktılar

25.05.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da 3 katlı binanın çatı katında bulunan dairede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken dairede mahsur kalan vatandaşlar son anda kurtuldu. Öte yandan yan binada oturan bazı vatandaşların da yangına hortumla su sıkarak müdahale ettiği görüldü.

Eyüpsultan'da korkutan yangın! Camlardan hortumlarla su sıktılar

Yangın Eyüpsultan, Merkez Mahallesi'nde sabah saat 05.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sayfiye Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında alevleri gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı, sonra da durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale etti. Bu sırada yan binada oturan bazı vatandaşlar da camlardan hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın en üst katında oturan ve dumandan etkilenen bir kadının kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Ayrıca yangın çıkan binada oturan yaşlı bir kişi ise mahalle sakinlerinin yardımıyla komşularının evine götürüldü. Yangın sonrası binanın çatısında hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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(DHA)

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