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Eyüpsultan’da küçük çocuğun 2'inci kattan düştüğü anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da yabancı uyruklu bir çocuk 4 katlı bir binanın 2'inci katından aşağıya düştü. Balkondan düşen 9 yaşındaki çocuğun düşme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Özden Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2'inci katından kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir çocuk düştü. 9 yaşındaki çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı üzerine sağlık ekipleri çocuğun ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUK BÖYLE DÜŞTÜ

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, çocuğun düşme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. görüntülerde, çocuğun binadan düştüğü ve vatandaşların yardım için yanına geldiği görülüyor. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin çocuğu ambulansa taşıdığı görülüyor.

"HERHANGİ BİR YARILMA YOKTU"

Abdi Cengiz, “Olay esnasında burada değildim. “Tam kendi aracımdan indiğim sırada ambulans da o esnada geldi. Ambulansın yanına gittik. Çocuğa baktılar. Çocuk balkondan aşağı düşmüştü. Ekipler müdahale etti. Herhangi bir yarılma yoktu. Karnını tutuyordu çocuk. Burnunda hafif morarma vardı” dedi.

(İHA)

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