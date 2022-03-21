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Eyüpsultan'da küçük çocuk büyük korku yaşadı! Tanımadığı birinden gelen yumrukla neye uğradığını şaşırdı: Pes dedirten anlar

21.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan’da annesiyle kuruyemiş dükkanının önünde bekleyen 9 yaşındaki bir çocuk akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı. Çocuk, tanımadığı birisinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, çocuk neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Eyüpsultan’da annesiyle kuruyemiş dükkanının önünde bekleyen bir çocuk, tanımadığı birisinin yumruklu saldırısı sonucu neye uğradığını şaşırdı. Saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Melih Kahya, annesi ile birlikte alışveriş için bir kuruyemiş dükkanının önüne geldi. Annesi alışveriş yaparken yanında bekleyen Melih Kahya’ya tanımadığı bir şahıs yumruk ile vurdu. Kafasına gelen yumruklu saldırı sonrası ne olduğunu anlamayan küçük çocuk yaşananları annesine anlattı.

SALDIRGAN KAMERALARA YANSIDI

Annesinin yanında beklediği esnada tanımadıkları bir şahıs tarafından saldırıya uğrayan çocuğun o anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde annesinin yanında bekleyen çocuğa yaklaşan şahsın yumrukla çocuğun kafasına vurduğu görüldü. Şahsın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi de görüntülere yansıdı.

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"ANNE BİR ŞAHIS BANA VURDU"

Oğlunun tanımadığı bir kişi tarafından darp edildiğini söyleyen Zekiye Kahya, “Başka bir şey ile ilgileniyordum çünkü alışveriş yapıyordum. Çocuğumun istediği bir ürünü almak istiyordum. O anda çocuğuma vurulduğunu görünce, çocuğuma ‘Ne oldu oğlum? Niye ağlıyorsun?’ dedim. Çocuğum ‘Anne bir şahıs bana vurdu, neden vurdu bilmiyorum’ dedi” şeklinde konuştu.

"BAŞKA ANANIN YÜREĞİ YANMASIN"

Olayın içine dert olduğunu belirten anne Zekiye Kahya, “Ben çocuğumla ilgilenirken şahsın gittiğini gördüm. Sonra çocuğumu aldım eve gittim. Bu benim içime dert oldu. Geri geldim mağazaya girdim. Mağazaya benim kamera görüntülerine ihtiyacım var dedim. Ben bunları alıp, bu şahsın yakalanmasını istiyorum ve dava açmak istediğimi ilettim. Teşekkür ederim kendilerine beni kırmayıp kamera görüntülerine yardımcı oldular. Gittim karakola, karakol da 1-2 saat bekletti. Sonrasında benden çocuk için darp raporu istediler. Darp raporu için hastaneye gittim. Hastaneden darp raporu için taramalardan geçtik. Sabah rapor gelince alırsınız dediler. Sabah gittim raporu aldım tekrar karakola gittim. Şu anda elimde göstermiş olduğum ifademdir. Elimdeki ifademdir. Çocuğumun kafasına vurulduğuna dair verdiğim ifademdir. Bu şahsın bulunmasını istiyorum. Şahıs bulunsun cezası neyse çeksin, bir başka ananın ve evladın canı ile yüreği yanmasın” dedi.

"KORKTUM, GÖZLERİM KARARDI"

Saldırıya uğrayan 9 yaşındaki Melih Kahya yaşadığı korku dolu o anları anlattı. O esnada korkudan gözlerinin karardığını ifade eden Kahya, “Ben makinenin içine sokmuştum elimi, tam o sırada adam geldi. Kafama vurdu. O an ne oluyor ben şaşırdım. Annem de benim kafamı ovalıyordu tabi acısı geçsin diye. Ben o zaman ne oldu hiç fark etmedim. Korktum, gözlerim karardı” ifadelerini kullandı. (İHA)

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İstanbul
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