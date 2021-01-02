Eyüpsultan'da manava dadanan hırsızlar esnafı bezdirdi

Olay, Eyüpsultan Belgin Sokak üzerinde bulunan bir markette yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dökel isimli market sahibi, uzun süredir marketin manav bölümünde sürekli açık çıktığını fark etti. Sebebini bulmaya çalışan market sahibi bir sonuç elde edemedi. Bir süre sonra gece saatlerinde sokakta komşuların hırsızların manavdan sebze ve meyve çaldıklarını görerek, market sahibine bildirdi. Hırsızlık ise market sahibinin güvenlik kamerasını incelemesiyle ortaya çıktı.

MANAVDAN SEBZE VE MEYVE ÇALAN HIRSIZLAR ESNAFI BEZDİRDİ

Güvenlik kamerasını izleyen market sahibi, hırsızları yakalayabilmek için takibe almaya çalıştı. Sürekli olarak hırsızlar bölgede bulunan başka iş yerlerinden de hırsızlık yapması, bölge esnafını canından bezdirdi. Hırsızlar nedeniyle esnaflar kendilerine göre tedbir alırken, dadandıkları marketten ise her ay yaklaşık 100 kilo sebze ve meyve çaldıkları belirlendi.

"HAFTANIN 3 GÜNÜ GECE GELİP ÇUVAL ÇUVAL ALIYORLAR"

Market Sahibi Mustafa Dökel, yaşanan hırsızlık olayını anlatarak, “Her ay 100 kilo domates, 100 kilo biber açığımız çıkıyor. Biz bunu bulamadık, en son komşularımız hırsızların çaldıklarını görmüşler. Biz de kameraya baktık haftanın 3 günü gece gelip çuval çuval alıyorlar. Biz onlara bir şey yapamıyoruz. Bir sene boyunca almışlar 3 günde bir geliyorlar” dedi.