Eyüpsultan'daa öğrenci servisi kaza yaptı

Kaza saat 17.30 s\u0131ralar\u0131nda Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, yoku\u015f yukar\u0131 \u00e7\u0131kmaya \u00e7al\u0131\u015fan okul servisi geriye kayarak dire\u011fe \u00e7arp\u0131p devrildi. \nKazada ilk belirlemelere g\u00f6re 7 \u00f6\u011frenci hafif yaraland\u0131.\n(DHA) Canl\u0131 yay\u0131nda oldu\u011funu farkedince... Mustafa Cengiz b\u00f6yle yakaland\u0131Beyazlatmak istedi\u011fi 32 di\u015fini kaybetti, 'delirten hastal\u0131\u011fa' yakaland\u0131\u0130BB Meclisi'nde 39 il\u00e7enin belediye b\u00fct\u00e7eleri onayland\u0131
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