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  4. Eyüpsultan'da üniversiteli genç kıza taşlı saldırı! Kanlar içinde kaldı

Eyüpsultan'da üniversiteli genç kıza taşlı saldırı! Kanlar içinde kaldı

21.01.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Okuluna giden üniversite öğrencisi Aslı Gizem U., yolda yürürken tanımadığı Ö.M.'nin taşlı saldırısına uğradı. Yerden taş alarak genç kızın başına vuran zanlı yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte akılalmaz olayın detayları!

Akıllara durgunluk veren olay, Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşti. İddiaya göre, okula gitmekte olan Aslı Gizem U'ya yolda giderken tanımadığı Ö.M. tarafından kafasına taşla vuruldu. Başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kalan Aslı Gizem U. korku içerisinde okuluna koştu. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Aslı Gizem U.'ya ilk müdahaleyi okulundaki görevliler yaptı. Daha sonra ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. olayın emniyete bildirilmesinin ardından kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.M'yi yakaladı.

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.M. İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. Savcılıkça tutuklanması talep edilen şüpheli Ö.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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