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Eyüpsultan'da yol çöktü, otomobil içine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 08:09 | Son Güncelleme

İstanbul Eyüpsultan’da su şebekesinin borusu patlaması üzerine asfalt çöktü. Çökme sonucu 2 metrelik dev çukurun oluştuğu çukura park halindeki otomobil düştü.

Eyüpsultan'da yol çöktü, otomobil içine düştü

Olay, saat 06:30 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Topçular caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinden geçen su şebekesinin borusu patlaması üzerine asfaltın çökmesi sonucu 2 metrelik dev çukur oluştu. Cadde üzerinde park halinde bulunan otomobil asfalt yolun çökmesi sonucu açılan çukurun içerisine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Caddeden geçen su şebekesinin suyu kapatılırken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri çukur etrafına şerit çekere güvenlik önlemi aldığı görülürken, çökme esnasında otomobil içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Öte yandan işe gitmek için evlerinden çıkan bazı vatandaşlar cadde üzerinde otomobilin çukura düştüğünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çukura düşen otomobil daha sonra olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çukurdan çıkartıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Eyüpsultan'da yol çöktü, otomobil içine düştüEyüpsultan'da yol çöktü, otomobil içine düştü
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Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan istanbul İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

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