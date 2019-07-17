Eyüpsultan’da 'yolcu alma' tartışması

Olay, 30 Haziran günü İslambey Caddesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esentepe-Eyüpsultan ve Bayrampaşa-Eyüpsultan minibüs hatlarını kullanan minibüs sürücülerinin güzergahı İslambey Caddesi üzerinde kesişiyordu. İddiaya göre, daha önceden minibüs sürücüleri arasında bu güzergah üzerinde defalarca tartışma yaşandı.

AYNASINA VE CAMINA VURDU



Son olarak yolcu alma tartışmasından dolayı Esentepe-Eyüpsultan hattında yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsü diğer hattın aracına saldırdı. Saldırdığı minibüsün sürücüsüne hakaret ederek aracın aynasına ve camına vurdu.

'ŞEHİR EŞKİYALARI'



Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırgan minibüs sürücüsü, diğer aracın yanına gelerek hakaretler savuruyor. Aracın camına ve aynasına vuruyor. O sırada cep telefonuyla kayıtta olan bir yolcu, saldırgan minibüsçüye şehir eşkıyaları diye seslenerek çektiği görüntüleri polisle paylaşacağını söylüyor.

'HİÇ HOŞNUT OLMADIĞIMIZ BİR OLAY'



Saldırıya uğrayan minibüsün sahibi Akın Özdeş, “Eyüpsultan’dan Gaziosmanpaşa istikametine çıkarken bu olay yaşandı. Bu olay hiç hoşnut olmadığımız bir olay. Gün içerisinde hala bu tip olaylar devam etmekte. Bu güzergahta çalışan iki tane hat var. Bu hatlardan biri 2007’den beri bu güzergahı kullanmaktadır. Diğer hat da 2015’ten beri kullanmaktadır. Bunlar bir şekilde bizim güzergahımızı kullandığından beri sürekli aramızda sürtüşmeler devam etmektedir. Sürtüşmenin asıl kaynağı arkadaşlarımızı zaman saatini ihlal etmesidir. Sürekli bizi kışkırtarak üzmesidir. Bizimle sürekli dalaşmaktadırlar” dedi.