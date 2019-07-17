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Eyüpsultan’da 'yolcu alma' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:35 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da bir minibüsçü, aynı güzergahı kullanan başka bir hattın minibüsüne yolcu alma tartışması yüzünden saldırdı. Saldırgan, saldırdığı minibüsün sürücüsüne hakaret ederek aracın, aynasına ve camına vurdu.

Eyüpsultan’da 'yolcu alma' tartışması

Olay, 30 Haziran günü İslambey Caddesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esentepe-Eyüpsultan ve Bayrampaşa-Eyüpsultan minibüs hatlarını kullanan minibüs sürücülerinin güzergahı İslambey Caddesi üzerinde kesişiyordu. İddiaya göre, daha önceden minibüs sürücüleri arasında bu güzergah üzerinde defalarca tartışma yaşandı.

AYNASINA VE CAMINA VURDU

Son olarak yolcu alma tartışmasından dolayı Esentepe-Eyüpsultan hattında yolcu taşıyan bir minibüs sürücüsü diğer hattın aracına saldırdı. Saldırdığı minibüsün sürücüsüne hakaret ederek aracın aynasına ve camına vurdu.

'ŞEHİR EŞKİYALARI'

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırgan minibüs sürücüsü, diğer aracın yanına gelerek hakaretler savuruyor. Aracın camına ve aynasına vuruyor. O sırada cep telefonuyla kayıtta olan bir yolcu, saldırgan minibüsçüye şehir eşkıyaları diye seslenerek çektiği görüntüleri polisle paylaşacağını söylüyor.

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'HİÇ HOŞNUT OLMADIĞIMIZ BİR OLAY'

Saldırıya uğrayan minibüsün sahibi Akın Özdeş, “Eyüpsultan’dan Gaziosmanpaşa istikametine çıkarken bu olay yaşandı. Bu olay hiç hoşnut olmadığımız bir olay. Gün içerisinde hala bu tip olaylar devam etmekte. Bu güzergahta çalışan iki tane hat var. Bu hatlardan biri 2007’den beri bu güzergahı kullanmaktadır. Diğer hat da 2015’ten beri kullanmaktadır. Bunlar bir şekilde bizim güzergahımızı kullandığından beri sürekli aramızda sürtüşmeler devam etmektedir. Sürtüşmenin asıl kaynağı arkadaşlarımızı zaman saatini ihlal etmesidir. Sürekli bizi kışkırtarak üzmesidir. Bizimle sürekli dalaşmaktadırlar” dedi.

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'YOLCULAR MAĞDUR OLUYOR'

Yolcu tartışmalarının yaşandığını aktaran Özdeş, “Biz nizami olarak kurallara uyduğumuz halde arkadaşlar uymuyor. Bizim 20 kusur aracımız var. Bunlar zaman saatine uymaktadır. Bu arkadaşlar da düzensiz çalıştığı için bizim sistemimizi bozup kendilerini ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Çalışma esnasında bizi tehdit ediyorlar. Yani düzen bozulunca biz zorlanıyoruz. Yolcular mağdur oluyor. Saat dilimlerimiz şaşıyor. Yolcu azalınca bizim de gelirimiz azalıyor” diye konuştu.

UKOME tarafından alınan karar gereği güzergahı gün içerisinde Esentepe-Eyüpsultan hattındaki 5 minibüsün kullanması gerektiğini söyleyen durak sorumlusu Nadir Birinci, “2015 yılında alınan bir UKOME kararıyla bizim 12 yıldır kullandığımız hattın üzerine A34 diye bir hat yüklediler. Bu hattın kararını alırken UKOME gün içinde 5 araçlarının ineceğini söyledi. Bütün 26 aracına da ruhsat verdi. 26 aracına da ruhsat verdiği için bütün araçlarını Eyüp Sultan’a indiriyorlar. Bütün araçlarını indirdikleri zamanda 23 biziz, 26 araç da onlar. Toplam 49 araç olarak Gaziosmanpaşa-Eyüp Sultan arasını kullanıyoruz. Bu da hem orayı kullanan vatandaşa trafikte sıkıntı yaşatıyoruz hem de yolcuları paylaşırken sıkıntı yaşıyoruz. Devamlı sürtüşme oluyor. Bunun sebebi de belediyenin ulaşım daire başkanlığının aldığı kararı uygulayamayışıdır. Uyulduğu takdirde de hem o bölgede trafik rahatlayacak hem minibüsçüler arası sürtüşme azalacaktır” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan minibüsçü kavgası

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