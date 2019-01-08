HABER

Eyüpsultan Devlet Hastanesi Başhekiminden tahliye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:07 | Son Güncelleme

  EYÜPSULTAN Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

Murat SOLAK-Zeki GÜNAL-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevk edildi. Bu sırada acil servisin önüne çıkan hastane başhekimi Hasan Kahraman vatandaşlara, "Okmeydanı ya da Taksim'e gidebilirsin. Şu an hizmet veremeyeceğiz geçici olarak. Lütfen burada beklemeyin" dedi.
Dışarıda bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kahraman, "Geçici kısa süreliğine boşaltmadır. En kısa sürede hizmet devam edecektir. Merak etmeyin. Bütün hastalarımızı tahliye ettik. Yaralılarımız yok. İyiyiz şu anda. Enkazda sorun yok. Tedbirleri aldık o kadar. Yaralımız filan yok yani. Hastalarımızın tahliyesiyle ilgili planlamamızı yaptık. İlgili hastanelere gönderdik. Yaklaşık 10 yoğun bakım hastası, yaklaşık 20 tane palyatif bakım hastasını tahliye ettik. O hastaları da bizim hemşirelerimiz gittikleri yerde takip edecekler" dedi.

(FOTOĞRAF)

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Küresel Gazeteciler Konseyi için ilk adım atıldıKüresel Gazeteciler Konseyi için ilk adım atıldı
Abdullah, bağlama ile yaşama tutunduAbdullah, bağlama ile yaşama tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Yarkadaş: Eren Erdem'in babası, cezaevi önündeki konuşmadan sonra işten çıkarıldı

Sert tepki göstermişti! İşten çıkarıldı

Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan için istenen ceza belli oldu

Balyoz davası savcısı için istenen ceza belli oldu!

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü

İstanbul'daki hastane boşaltılıyor

Karısının eve erkek aldığını kameradan görüp ihbar etti! 'Onu Antalya'ya rezil edeceğim'

Karısının eve erkek aldığını kameradan görüp ihbar etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an olabilir! Fırat'ın doğusuna operasyon geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an olabilir!

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.