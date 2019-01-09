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Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki çalışmalar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 11:59 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN  Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarının çökmesiyle kesilen elektrik jeneratör ile verilmeye başlandı Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesinde dün istinat duvarı çökmüştü.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki çalışmalar devam ediyor

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarının çökmesiyle kesilen elektrik jeneratör ile verilmeye başlandı
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesinde dün istinat duvarı çökmüştü. Çökme sonucunda hastanenin arkasındaki 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesilmişti. Elektriği kesilen hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan hastalar, çevredeki hastanelere nakil edilerek hastane boşaltıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye jeneratör getirildi. Getirilen jeneratörle birlikte hastanenin acil ve poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Öte yandan tedbir amaçlı hastanenin idare işler ve ek polikliniklerinin de bulunduğu C Bloğu da boşaltıldı. Hastane görevlileri binada bulunan malzemeleri ana binaya taşıdı. Ekiplerin istinat duvarının çöktüğü yerdeki çalışmaları devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki çalışmalar devam ediyorEyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki çalışmalar devam ediyorEyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki çalışmalar devam ediyorEyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki çalışmalar devam ediyor

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