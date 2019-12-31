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  4. Eyüpsultan Dil Evi’nde Arapça eğitimler başladı

Eyüpsultan Dil Evi’nde Arapça eğitimler başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 09:31 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da gençlere ve çocuklara yabancı dil eğitimi verilmek üzere açılan ve İngilizce eğitimi verilen Simurg Dil Evi’nde Arapça dil eğitimleri de başladı.

Eyüpsultan’da gençlere ve çocuklara yabancı dil eğitimi verilmek üzere açılan ve İngilizce eğitimi verilen Simurg Dil Evi’nde Arapça dil eğitimleri de başladı. Dil Evi’nde öğrenciler İngilizceden sonra Arapça’yı da en kolay yoldan, eğlenerek, oyunlar onayarak öğrenebilecekler.
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gençlere ve çocuklara yabancı dil eğitimi verilmek üzere Düğmeciler Mahallesi’nde açılan ve İngilizce eğitimi verilen Simurg Dil Evi’nde Arapça dil eğitimleri de başladı. Dil Evi’nde öğrenciler İngilizceden sonra Arapça’yı da en kolay yoldan, eğlenerek, oyunlar onayarak öğrenebilecekler. Kasım ayında eğitimlere başlayan Dil Evi’nde öğrenciler 20 kişilik sınıflarda haftanın iki günü 4 saat eğitim alabiliyorlar. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerinin yanı sıra yetişkin bireylerin de Arapça eğitimleri alabildikleri Dil Evi’nde, kalem ve defterden uzak dört duvara sığmayacak bir eğitim modeli benimseniyor.

Konuşabilecekleri, tartışabilecekleri ve müzakere edebilecekleri bir ortamda pratik yapan öğrenciler, konusunda uzman eğitmenlerle, konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp, karaoke yaparak ve filmler izleyerek Arapça öğreniyorlar.

“Arapça dünyada en çok konuşulan dördüncü dil”
Dil Evi’nin Arapça öğretmenlerinden Halep Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu Heba Safayaa Yad, Arapça’nın dünyada en çok konuşulan dördüncü dil olduğunu belirterek, “Arapça dünyada en çok konuşulan dördüncü dil ve Kuran dili olduğu için insanlar öğrenmek istiyor. Türkler, Arapça’yı diğer dillere nazaran daha çabuk öğrenebilirler çünkü birçok müşterek kelime var. Ama her dilde olduğu gibi Arapça’yı da öğrenmek için emek vermeniz, sabırlı olmanız ve çok çalışmanız gerekiyor” diye konuştu.

“Arapça’nın mesleğime katkı sağlayacağını düşünüyorum”
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okuyan üniversite öğrencisi Elif Emiroğlu ise bölümüne katkı sağlayacağını düşündüğü için Arapça eğitimi almak istediğini söyleyerek, “Farklı bir dil öğrenmek için buraya geldim. İleride bana mesleğimle ilgili fayda sağlayacağını düşünüyorum. Dersler yeni başlamasına rağmen şimdiden ilerleme kaydettik. Hiç harfleri bilmiyordum ama şimdi çok az da olsa okuyabiliyorum. Bize bu imkanı sağladığı için de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ediyorum” dedi.

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