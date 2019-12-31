Eyüpsultan Dil Evi’nde Arapça eğitimler başladı

Eyüpsultan’da gençlere ve çocuklara yabancı dil eğitimi verilmek üzere açılan ve İngilizce eğitimi verilen Simurg Dil Evi’nde Arapça dil eğitimleri de başladı. Dil Evi’nde öğrenciler İngilizceden sonra Arapça’yı da en kolay yoldan, eğlenerek, oyunlar onayarak öğrenebilecekler.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gençlere ve çocuklara yabancı dil eğitimi verilmek üzere Düğmeciler Mahallesi’nde açılan ve İngilizce eğitimi verilen Simurg Dil Evi’nde Arapça dil eğitimleri de başladı. Dil Evi’nde öğrenciler İngilizceden sonra Arapça’yı da en kolay yoldan, eğlenerek, oyunlar onayarak öğrenebilecekler. Kasım ayında eğitimlere başlayan Dil Evi’nde öğrenciler 20 kişilik sınıflarda haftanın iki günü 4 saat eğitim alabiliyorlar. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencilerinin yanı sıra yetişkin bireylerin de Arapça eğitimleri alabildikleri Dil Evi’nde, kalem ve defterden uzak dört duvara sığmayacak bir eğitim modeli benimseniyor.

Konuşabilecekleri, tartışabilecekleri ve müzakere edebilecekleri bir ortamda pratik yapan öğrenciler, konusunda uzman eğitmenlerle, konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp, karaoke yaparak ve filmler izleyerek Arapça öğreniyorlar.