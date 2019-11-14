Eyüpsultan Esentepe Mahallesi’nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Ey\u00fcpsultan Esentepe Mahallesi\u2019nde yoku\u015f yukar\u0131 \u00e7\u0131kmaya \u00e7al\u0131\u015fan bir okul servisi geriye kayarak yol kenar\u0131ndaki dire\u011fe \u00e7arp\u0131p devrildi. Kazada 7 \u00f6\u011frenci yaralan\u0131rken ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.PARTNER\u0130li\u015fkideki ba\u011flanma stilinizi biliyor musunuz?Beyazlatmak istedi\u011fi 32 di\u015fini kaybetti, 'delirten hastal\u0131\u011fa' yakaland\u0131\u0130BB Meclisi'nde 39 il\u00e7enin belediye b\u00fct\u00e7eleri onayland\u0131
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