Eyüpsultan Kemerburgaz’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Ey\u00fcpsultan Kemerburgaz\u2019da bu y\u0131l 3\u2019\u00fcnc\u00fcs\u00fc d\u00fczenlenen Big Boyz Festivali\u2019nde kontrolden \u00e7\u0131kan off road arac\u0131 kalabal\u0131\u011f\u0131n aras\u0131na dald\u0131. Kazada \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi yaraland\u0131.Bu teknoloji her iki d\u00fcnyay\u0131 birle\u015ftiriyor! K\u00f6pe\u011fe \u00e7arpmamak i\u00e7in manevra yapan ara\u00e7 a\u011faca \u00e7arp\u0131p takla att\u0131Yaylaya giden kamyon \u015farampole yuvarland\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 8 yaral\u0131
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