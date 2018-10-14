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"Eyüpsultan Kültür Sanat Çalıştayı" yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 11:59 | Son Güncelleme

Eyüpsultan kültür sanat sezonu, Caferpaşa Medresesi'nde geleceğe yönelik yeni projeksiyonlar belirlemek amacıyla gerçekleştirilen "Eyüpsultan Kültür Sanat Çalıştayı" ile başladı - Gelenekli Sanatlar, gösteri sanatları, sanat, dil ve edebiyat, şehir kimliği, sinema, kamu yayımcılığı gibi konuların ele alındığı çalıştayda Eyüpsultan'ın kültürel hayatıyla ilgili konuların yanı sıra, gelecekte yapılması planlanan, kültür ve sanat alanında ihtiyaç duyulan faaliyetler de görüşüldü - Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın: - "Yeni kültür ve sanat sezonumuzu alanında yetkin ve uzman kültür sanat adamlarımızla beraber bir çalıştay yaparak gerçekleştiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 2018-2019 kültür sanat sezonunu "Eyüpsultan Kültür Sanat Çalıştayı" ile açtı.

Caferpaşa Medresesi Kültür Sanat Merkezi'nde kültür dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda yapılabilecek farklı çalışmalar ve yeni fikirler tartışıldı.

Çalıştayda yer alan komisyonlarda Eyüpsultan'ın kültürel hayatıyla ilgili konuların yanı sıra, gelecekte yapılması planlanan, kültür ve sanat alanında ihtiyaç duyulan faaliyetler de ele alındı.

- Komisyonlar, kültür sanat hayatına farklı perspektifler sundu

Komisyonların hazırladıkları sonuç raporlarının özetini sundukları programda, Gelenekli Sanatlar Komisyonu'ndan Bedir Acar, Gösteri Sanatları Komisyonu'ndan Bünyamin Yılmaz, Sanat Üretimi Komisyonu'ndan Samed Karagöz, Dil ve Edebiyat Komisyonu'nu temsilen Prof. Dr. Mehmet Narlı konuştu.

Şehir Kimliği Komisyonu'ndan Ali Özcan, Sinema ve Gençlik Komisyonu'ndan İhsan Kabil, Kamu Yayımcılığı Komisyonu'ndan Muhammed Nur Anbarlı ile Kültürel Mekanlar Komisyonu'nu temsilen Abdurrahman Demirel sonuç raporları sundu.

Eyüpsultan'ın kültür sanat hayatına farklı perspektifler sunan komisyonların raporlarında, mevcut faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra ihtiyaç duyulan eğitim, işbirliği ve çalışmalara yönelik öneriler de yer aldı.

Raporlarda, İstanbul'da ve özellikle Eyüpsultan'da varolan manevi iklimin, gelecek kuşaklara yansıtılmasına duyulan ihtiyaç ve sanatlar arası geçişkenlik dile getirildi.

Türkiye'nin çok sayıda Suriyeli misafire ev sahipliği yaptığı hatırlatılan komisyon raporlarında, kültür sanat faaliyetlerinde sanatın evrensel diline öncelik verilmesi gerektiği vurgulandı.

- "Eyüpsultan ilçesi önemli bir medeniyet merkezimiz"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan Belediyesi olarak kültür sanat faaliyetlerinde İstanbul'da öncü belediyelerden biri olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sıradan atölye çalışmaları ve sadece gösteriye yönelik faaliyetlerden çok akademi boyutuna gelen çalıştaylar yaptıklarını belirten Aydın, "Nitelikli, bizi biz yapan bizim değerlerimizi ihtiva eden, kültürümüzü yansıtan, sanatımızı yansıtan etkinlikler ve gösteriler yapmaya çalıştık. Bu sene de yeni kültür ve sanat sezonumuzu alanında yetkin ve uzman kültür sanat adamlarımızla beraber bir çalıştay yaparak gerçekleştiriyoruz." dedi.

Remzi Aydın, çalıştayla bugüne kadar yapılan kültür sanat çalışmalarını değerlendirmek ve bundan sonrasına ilişkin politikalara yön verecek yeni görüşler elde etmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Eyüpsultan Belediyesi olarak bir misyonumuz var. Eyüpsultan ilçesi çok önemli bir medeniyet merkezimiz. Geçmişte medeniyetimizin kalbinin attığı merkezlerden biri olmuş, edebiyatçılar, kültür sanat insanları, şairler, yazarlar yaşamış ve eserler vermiş, medrese, tekke ve mevlevihane gibi mekanlar oluşmuş. Eyüpsultan geçmişte zaman yaşamı, kültür-sanatı ve hayatı beslemiş. Biz de bugün aynı misyonun olması gerektiğine inanıyoruz ve Eyüpsultan ilçemizin bu alanda bir ilham kaynağı olmasına çalışıyoruz."

Faaliyetlerle birlikte geleceğe yönelik politikalara yön verecek temel ilkeleri de arama gayesiyle böyle bir çalıştay gerçekleştirdiklerini vurgulayan Aydın, "Eyüpsultan Kültür Sanat Çalıştayı"nın ve yeni sezonun hem Eyüpsultan'ın hem de ülkenin kültür ve sanat hayatına hayırlar getirmesini temenni ettiğini sözlerine ekledi.

- "Dostlarla bir araya gelmek istedik"

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül, kültür sanat sezonunu bir çalıştayla açmak istediklerini belirterek, "Sezonumuzun açılışını tarihi bir mekanda Mimar Sinan eseri olan Caferpaşa Medresesi'nde dostlarla bir araya gelerek yapmak istedik. Hem fikir teatisinde bulunmayı hem de geleceğe yönelik yeni projeksiyonlar belirlemeyi hedefliyoruz." dedi.

Çalıştayın belediyeler arasında bir ilk olduğunu vurgulayan Akgül, "Bu sadece bir sezona yönelik bir çalışma değil. Alanında uzman kişilerin değerlendirme ve birikimlerini bundan sonraki dönemlerde de bize ışık tutması için toplam hasılaya katmak istedik. Kültür sanat politikalarımızı geliştirecek bir fırsat sağlaması için böyle bir çalıştayı yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

Yansımalar grubunun enstrümental müziklerden oluşan eserleri icra ettiği konseriyle devam eden programda, 4.yılına giren Eyüpsultan Film Akademisi'nin hazırladığı yapım da gösterildi.

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