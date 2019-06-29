HABER

Eyüpsultan mahallelerinde kırsal inovasyon çalışmalarına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:07 | Son Güncelleme

Tarihi, kültürel ve ekolojik açıdan önem arz eden Eyüpsultan ilçesindeki kırsal karakterli mahalleleri kalkındırarak bölgeyi çekim merkezine dönüştürecek projeler için düğmeye basıldı.Eüpsultan Belediyesi Mekansal Planlama Birimi ekipleri, Eyüpsultan’a bağlı olan kırsal karakterli Odayeri, Ağaçlı, Akpınar, Pirinççi, İhsaniye, Işıklar ve Çiftalan mahallelerinde kapsamlı incelemelerde bulundu.

Tarihi, kültürel ve ekolojik açıdan önem arz eden Eyüpsultan ilçesindeki kırsal karakterli mahalleleri kalkındırarak bölgeyi çekim merkezine dönüştürecek projeler için düğmeye basıldı.
Eüpsultan Belediyesi Mekansal Planlama Birimi ekipleri, Eyüpsultan’a bağlı olan kırsal karakterli Odayeri, Ağaçlı, Akpınar, Pirinççi, İhsaniye, Işıklar ve Çiftalan mahallelerinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Mahallelerin sorun ve taleplerine yönelik edinilen bilgiler ışığında kırsal bölgelerin kalkınabilmesi için demografik, fiziki ve çevresel unsurların bütüncül olarak ele alındığı mekansal stratejik planlama çalışmalarına başlandı. Planlama çalışması ile mahallelere gelişme eksenleri doğrultusunda tarım ve hayvancılık, turizm ve lojistik künyeleri oluşturuldu. Alternatif ürün çeşitleri, yeni pazarlama kanalları ve tüm ilgili paydaşların süreçte yer alacağı katılımcı planlama modeliyle kırsalda inovasyon araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor.

“Projelerimiz büyük ilgi görecek”
Eyüpsultan’a bağlı bu mahallelerin, tarımsal verimlilik ve istihdam açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken “İlçemiz sınırları içerisinde bu mahallelerde gerçekleştireceğimiz projelerle ekonomik ve sosyal kalkınma hızlanacak. Bu bölgemizde seracılık, kentsel tarım uygulamaları, hayvancılığın gelişmesi ve bölgenin turizme açılması konusunda çalışmalar yapacağız. Ekiplerimiz mekansal stratejik planlama çalışmalarını yapıyor. Burada yaşayan vatandaşlarımız için istihdam ve mevsimsel pazar fırsatları sunacağız. Ayrıca bölgenin turizmden pay alabilmesi için de müjdelerimiz olacak“ dedi.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Prof. Dr. Koluman: Süt ürünlerinin zararı yokProf. Dr. Koluman: Süt ürünlerinin zararı yok
Simitçi Erkan, Kurban Bayramı'nda Suriyeli yetimleri sevindirecekSimitçi Erkan, Kurban Bayramı'nda Suriyeli yetimleri sevindirecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' iddiasına Erdoğan'dan yanıt!

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Şanlıurfa'da ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Kritik görüşme sonrası flaş açıklama

İBB'de bir istifa daha! İSPARK müdürü Hüseyin Hacıoğlu istifa etti

İBB'de bir istifa daha!

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 43 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Son dakika: Ege'de korkutan deprem

04.05'te deprem oldu! Bu kez Ege'de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.