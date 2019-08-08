Eyüpsultan’ın ruhuna ve dokusuna uygun ürünlerin satıldığı Eyüpsultan Yadigar mağazası yeni yerinde Eyüpsultanlılara ve ilçeye gelen ziyaretçilere hizmet vermeye devam ediyor.

Restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan Kaptan Paşa Camisinin altında bulunan dükkanlara taşınan mağazaya Eyüpsultan’a gelen ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor. Eyüpsultan’a gelen misafirler artık tamamen Eyüpsultan’a özgü tasarlanmış olan bu ürünlerden alarak sevdiklerine hediye edip, yanlarında Eyüpsultan’dan bir hatıra götürebiliyorlar.

Eyüpsultan’ın ruhundan ve dokusundan izler taşıyan hediyelik eşyalar

Eyüpsultan Yadigar’da ilçenin ruhundan, dokusundan izler taşıyan ajandalar, kahve fincan setleri, tişörtler, magnetler, not defterleri, ipek fular ve eşarplar, bez çantalar, bardak altlıkları, yastık ve kitap kılıfları, kupalar, kartpostallar, özel hediyelik eşyalar satılıyor.

73 farklı ürün gamında 157 parça ürün tasarlandı

Eyüpsultan’a gelen ziyaretçilerin, kaliteli, uygun fiyatlı, kullanışlı hediye edilebilir ve anı niteliği taşıyan ilçeye özgü nitelikli hediyelik eşyalar alabilmeleri için 73 ürün gamında 157 parça ürün tasarlandı. Eyüp Sultan Camii, Zal Mahmut Paşa Camii ve Külliyesi, Sokullu Mehmet Paşa Türbesi gibi birçok tarihi mekanda yer alan geometrik desenler illüstrasyonlarla ürünlere taşındı. Eyüpsultan’lı meşhurlar, tarihi tahta oyuncakları, çömlekler ve tarihi eserlerin tasarımlarının yer aldığı ürünler büyük ilgi görüyor.