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Eyüpsultan, yürüyüş parkurları ve bisiklet yollarıyla donatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

Halkın sağlıklı yaşamına büyük önem veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan’da yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına hız verdi.Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in önemsediği insan odaklı projeler arasında yer alan “Sağlıklı Yaşam Yürüyüş Parkurları” ve “Bisiklet Parkurları” inşa çalışmaları başladı.

Eyüpsultan, yürüyüş parkurları ve bisiklet yollarıyla donatılıyor

Halkın sağlıklı yaşamına büyük önem veren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan’da yürüyüş parkurları, bisiklet yolları ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına hız verdi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in önemsediği insan odaklı projeler arasında yer alan “Sağlıklı Yaşam Yürüyüş Parkurları” ve “Bisiklet Parkurları” inşa çalışmaları başladı. Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ortak çalışması ile Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi girişi, Alibeyköy Güzelyayla Sokağı ve Kemerburgaz 2. Atmaca Sokağı’nda yapım çalışmaları başladı.
Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi girişi ve Parseller Spor Kulübü karşısında yer alan alanda “Sağlıklı Yürüyüş Parkuru” ve bisiklet yolu yapım çalışmaları devam ediyor. Alanda yetişkinler spor yaparken, çocukların da eğlenmesi için çocuk oyun grupları ve basketbol potası konulacak. Kemerburgaz 2. Atmaca Sokağı ve Alibeyköy Güzelyayla Caddesi’ne yapılacak olan yürüyüş parkuru için zemin etüd ve proje çalışmaları tamamlandı. Yeni başlayan uygulamanın ise en kısa zamanda bitirileceği belirtildi.

Eyüpsultan, yürüyüş parkurları ve bisiklet yollarıyla donatılıyor

Eyüpsultan, yürüyüş parkurları ve bisiklet yollarıyla donatılıyor

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