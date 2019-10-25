Eyüpsultan’a “Bağımsızlık Köyü” inşa edilecek

Eyüpsultan Belediyesi, Adalet Bakanlığı ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, dikkat çeken bir proje hayata geçiriliyor.

Toplumda kanayan yara haline gelen bağımlıkla mücadele amacıyla hazırlanan projenin protokolü Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Doğan ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Akkaya tarafından imzalandı.

14 bin 970 metrekare alan üzerine kurulacak

İmzalanan proje kapsamında, Kemerburgaz’da 14 bin 970 metrekare alan üzerine “Bağımsızlık Köyü” isimli “Bağımlılıkla Mücadeleyi Takip Merkezi” inşa edilecek.

“Bağımlılık asrın sorunlarından”

Başkan Deniz Köken, “Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün” sloganıyla hayata geçirilecek olan proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Bağımlılık asrın sorunlarından biri. Biz de, Bağımlılıkla Mücadele Takip Merkezi’ni, Adalet Bakanlığımızla beraber hazırlanan güzel bir projeyle hayata geçireceğiz inşallah. Örnek bir mimariye sahip olacak. Bugün protokolünü imzaladık. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Toplumun çok önemli bir yarasına parmak basmış olacağız” dedi.