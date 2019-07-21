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Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:54 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da “Her Bağış Bir Hayat” isimli kan bağışı programında 150 ünite kan toplandı.Eyüpsultan Belediyesi Nişanca Bilgi Evi öğrencileri ve Türk Kızılayı Eyüpsultan Şubesi, “Her Bağış Bir Hayat” isimli programa imza attılar.

Eyüpsultan’da “Her Bağış Bir Hayat” isimli kan bağışı programında 150 ünite kan toplandı.
Eyüpsultan Belediyesi Nişanca Bilgi Evi öğrencileri ve Türk Kızılayı Eyüpsultan Şubesi, “Her Bağış Bir Hayat” isimli programa imza attılar. Kan vermenin önemini ortaya koymak için Eyüpsultan Meyanı’nda düzenlenen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Programda 150 ünite kan toplandı.

“Kan vermek çok önemli bir hizmet”
Çadırı ziyaret eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, kan vermenin önemine değinerek, “Eğitim en küçük yaşta başlıyor. Biz de çocuklarımıza eğitimin yanında hayata dair en önemli konuları anlatmaya çalışıyoruz. Kan bağışı çok önemli, hayati konulardan biri. Başa gelmeden anlaşılmıyor. Ancak bir bağış bir hayat demek. Bu tür projeler de bu önemli konuya farkındalığı artırıyor. Üstelik bilgi evi öğrencilerimizin bu organizasyonun içinde yer alması da bizim için gurur verici. Kendilerine ve zor günlerimizdeki en büyük dostumuz Kızılay’ımıza çok teşekkür ediyorum’’ dedi.
Kızılay Eyüpsultan Şube Başkanı Hakan Nergis ise, “Eyüpsultan Belediyemiz ile ilerleyen dönemlerde de kan bağışı programları yapacağız. Bugün bizim için çok anlamlı. Küçük yaşta olan ama gelecekte toplumu şekillendirecek çocuklarımız ile birlikteyiz. Çocuklarımızın küçük yaşta bu tarz projelerle uğraşması, gelecekte ülkemizi emin ellere emanet edeceğimizin göstergesidir. Belediye Başkanımız Deniz Köken’e ve Bilgi Evi öğrencilerine çok teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu.

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı

Eyüpsultan’da 150 ünite kan toplandı
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