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Eyüpsultan'da 2 bin kişiye aşure dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:51 | Son Güncelleme

Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken: - "Bugüne kadar Göktürk, Kemerburgaz, Alibeyköy olmak üzere birçok mahallemizde 14 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirdik"

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesince Alibeyköy Meydanı'nda 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Eyüpsultan Alibeyköy Meydanı'nda kurulan dev kazanda pişen aşure için uzun kuyruklar oluştu. 2 bin kişilik hazırlanan aşure, vatandaşlar ve çevre esnafı tarafından ilgi gördü.

Etkinliğin standına gelen ve vatandaşlarla sohbet eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlara aşure ikram etti.

Muharrem ayının bereket ayı olduğunu ifade eden Köken, "Eyüpsultan Meydanı'nda halkımıza aşure dağıttık. Bugüne kadar Göktürk, Kemerburgaz, Alibeyköy olmak üzere birçok mahallemizde 14 bin kişiye aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün birlik beraberliğin en özel günüdür ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Bu akşam da Ahilik Haftası kutlamalarına başlayacağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alibeyköy Meydanı aşure Eyüpsultan Belediyesi

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