HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eyüpsultan’da 40 saniyede 500 bin liralık soygun kamerada

Eyüpsultan’da 40 saniyede 500 bin liralık soygun kamerada

31.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da bir teknoloji mağazasına giren 3 hırsız, 92 bilgisayarı 40 saniyede çalarak kaçtı.

40 saniyede 500 bin liralık soygun gerçekleştiren hırsızlar, etkisiz hale getirmeyi unuttukları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, 28 Ekim Cuma günü saat gece 04.00 sıralarında Eyüpsultan Topçular Mahallesi Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde bulunan bir teknoloji mağazasında meydana geldi.

İddiaya göre saat 04.00 sıralarında teknoloji mağazası önüne gelen 3 hırsız, dışarıdaki bir kamerayı kırdı, diğer kameranın da açısı değiştirdi. Kameraları etkisiz hale getirdikten sonra dükkanın alarmını da bozan hırsızlar, kepengin bir kısmını kaldırarak alta da bir mermer parçası yerleştirdi. Ardından içeriye giren hırsızlar 40 saniye içerisinde 92 dizüstü bilgisayarı çaldı. 500 bin lira değerinde vurgun yapan hırsızlar olay yerinde hızla uzaklaştı.

Hırsızlar etkisiz hale getirmeyi unuttukları kameraya yakalandı. Sabah dükkanı açmaya gelen işyeri sahipleri ise soyulduklarını görünce hemen polis ekiplerine haber verdi.
İşyeri sahiplerinden Yavuz Özcanlı “Eyüpsultan’da bilgisayar firmamız var. 28 Ekim sabah 04.00’e karşı bilgisayar firmamız hırsızlar tarafından soyuldu. Sabah 04.00 gibi şu görmüş olduğunuz raflardaki 92 adet cihazımız hırsızlar tarafından çalındı. Hırsızlar 500 bin değerinde malımızı çaldı.

Cihazlar güncel cihazlarımızdı, değerli cihazlardı. Özellikle dizüstü bilgisayarları çaldılar. Diğer masaüstü bilgisayarların hiçbirine dokunmadılar. Hırsızlar içeri nasıl girdi tam anlamıyla bilmiyoruz. Kameraların iki tanesini iptal ediyorlar, alarmı bozuyorlar. Kepengimiz var, kepengi 50 santim kadar açıyorlar. Altına bir destek koyuyorlar, o destek sayesinde kepengin altından içeri girip dizüstü bilgisayarların rafına gelip 4 kişi dizüstü bilgisayarların hepsini elden ele yaparak boşaltıyorlar” dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

40 SANİYEDE 500 BİN LİRALIK SOYGUN KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde içeriye karanlıkta giren hırsızlar telefon ışıklarıyla dizüstü bilgisayarların olduğu raflara yaklaşıp dizüstü bilgisayarları kapının eşiğine bıraktı. Ardından dükkanının ışığını açan hırsızlar, soyguna devam etti. 90 bilgisayarı çalan hırsızlar ardından dükkandan çıkarak kaçtı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracını insanların üzerine sürmüştü! Hapis cezası kaldırıldıAracını insanların üzerine sürmüştü! Hapis cezası kaldırıldı
Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı varHindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Herkes onu konuşuyor! Tarkan...Herkes onu konuşuyor! Tarkan...
Anahtar Kelimeler:
soygun

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Promosyonda yeni dönem! Ödenen paralar yükseliyor

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Akaryakıta ‘İtalya’ zammı! Motorinden sonra...

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

Bakım yaptırıp ücret ödemeden kaçtılar! Meslek haline getirdiler

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek! Yarın...

İstanbul trafiğine ilaç gibi gelecek! Yarın...

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.