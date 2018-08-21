Eyüpsultan’da 50 şehit için 50 kurban kesildi

İSTANBUL, (DHA)- EYÜPSULTAN Belediyesi Kurban Bayramı’nın birinci gününde ilçedeki 50 şehit için 50 kurban kesti. Kesilen kurbanlar şehit ailelerine teslim edildi. Eyüpsultan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, şehitler için kurban kesimi Kurban Bayramı’nın birinci gününde bu yıl da devam etti. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında şehit olan Eyüpsultanlı Cemal Demir, Erkan Pala ve Yunus Emre Ezer ile şehit asker ve polisler için bayram namazından hemen sonra Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın da katılımı ve vekaleti ile 50 kurban kesildi. “ŞEHİT AİLELERİ UNUTULMASIN” Şehit İsmail Çakır’ın babası Fikri Çakır,” Oğlumun terhisine 4 gün vardı. Hakkari Şemdinli’de şehit düştü. Kesilen kurbanlar için belediyeden Allah razı olsun. Biz şehit aileleri olarak unutulmasak daha iyi olur. Allah herkesin rızkını verebilir de, bizi unutmasalar halimizi sorsalar daha mutlu oluruz” dedi. “KESİLEN KURBANLAR İÇİN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR EDİYORUM” Şırnak’ta şehit düşen Tamer Vardar’ın babası Cemal Vardar ise, “Belediyeye çocuklarımızın adına kestikleri kurbanlardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oluyoruz. Oğlum Şırnak’ta çatışarak şehit oldu. Onun için bayramda kesilen kurban bizi onore etti” ifadelerini kullandı. “ŞEHİTLERİMİZ VATANIMIZ İÇİN KURBAN OLDU BİZ DE ONLARA KURBAN HEDİYE EDİYORUZ” Herkesin Kurban Bayramı’nı kutlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da, “Özellikle terör olaylarında şehit olan 50 tane vatandaşımızın adına 50 tane kurban kesiyoruz. Her bir şehidimizin aileleriyle beraberiz. Kurban Bayramı vesilesiyle hem şehitlerimizi anıyoruz hem de onlar adına birer kurban hediye ediyoruz. Çünkü onlar bizim vatanımız için kurban oldular. Biz de onlara kurban hediye ediyoruz” şeklinde konuştu.

