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Eyüpsultan'da 50 şehit için kurban kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi'nce 15 Temmuz darbe girişiminde ve terörle mücadelede hayatını kaybeden 50 şehit için kestirilen kurbanların etleri, şehit ailelerine dağıtılacak

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele sırasında hayatını kaybeden 50 şehit için kurban kestirdi.

Bayram namazından sonra Eyüpsultan Camisi'nin arkasında bulunan kesim alanında, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Cemal Demir, Erkan Pala, Yunus Emre Ezer ile terörle mücadelede hayatını kaybeden şehit asker ve polisler adına 50 küçükbaş kurban kesildi.

Eyüp Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü İmaret ve Aşevi'nden kesilen kurbanların etleri paketlenerek, ilçede ikamet eden 50 şehit ailesine teslim edilecek.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede ikamet eden ancak çeşitli vesilelerle terör olaylarında şehit olan 50 vatandaş adına 50 küçükbaş kurban kestirdiklerini belirtti.

Şehitlerin aileleriyle bir araya geleceklerini dile getiren Aydın, "Kurban Bayramı vesilesiyle hem şehitlerimizi rahmet ve duayla anıyoruz hem de onlar adına birer kurban hediye ediyoruz. Onlar vatanımız için kurban oldular, biz de onlar için birer kurban kesiyoruz." diye konuştu.

Kesilen kurbanların kabulünü Allah'tan niyaz eden Aydın, Kurban Bayramı'nın tüm dünyada huzur ve barışa vesile olması temennisinde bulundu.

Oğlu 6 yıl önce Bingöl'de şehit olan baba Recai Şen de her bayram olduğu gibi bu bayram da belediyenin kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Oğlunun 21 yaşında askerde şehit olduğunu aktaran Şen, şöyle konuştu:

"6 yıl oldu. 6 yıl nasıl geçiyor? Çok zor geçiyor. Biz biliriz ancak. Allah'a çok şükür devletimiz yanımızda. Dimdik devam ediyoruz. Böyle de devam edeceğiz zaten. Aslında söylenecek hiçbir şey yok. Sözün bittiği yerdeyiz."

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