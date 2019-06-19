Eyüpsultan'da 9 parka 17 güvenlik kamerası takıldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçedeki 9 parka 17 güvenlik kamerası takıldı.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ilçede insan odaklı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalarda vatandaşlara daha kaliteli, daha huzurlu yaşam alanları oluşturulurken, güvenlik de gözardı edilmiyor.

Eyüpsultan Belediyesi yerleştirdiği MOBESE kameralarıyla 24 saat boyunca canlı yayın yapılan parkları daha güvenli hale getirmeye devam ediyor. İlk olarak İslambey Mahallesi'ndeki Hz. Halit ile Arif Paşa parklarına takılan kamera sistemi yakın zamanda ilçedeki birçok parka kurularak sayı hızla artırıldı.

Eyüpsultan'da şu anda Arif Paşa Parkı'nda 2, Bir Nefes Parkı'nda 2, Düğmeciler Parkı'nda 1, Emniyettepe Parkı'nda 2, Hz. Halit Parkı'nda 3, Özgecan Aslan Parkı'nda 2, Rami Cuma Muhtarlık Parkı'nda 1, Yağlıdere Parkı'nda 2, Güzeltepe Parkı'nda 2 olmak üzere toplam 9 parka 17 güvenlik kamerası yerleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen çalışmayla güvenlik kameralarının kurulumu talepler ve parkın altyapısının uygunluk durumuna göre devam ediyor.