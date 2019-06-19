HABER

Eyüpsultan'da 9 parka 17 güvenlik kamerası takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:46 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi web sayfasından da canlı olarak yayınlan görüntüler sayesinde vatandaşlar parklarda oynayan çocuklarını tablet, cep telefonu gibi mobil araçlarıyla uygulama üzerinden rahatlıkla izleyebiliyor

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi tarafından ilçedeki 9 parka 17 güvenlik kamerası takıldı.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ilçede insan odaklı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalarda vatandaşlara daha kaliteli, daha huzurlu yaşam alanları oluşturulurken, güvenlik de gözardı edilmiyor.

Eyüpsultan Belediyesi yerleştirdiği MOBESE kameralarıyla 24 saat boyunca canlı yayın yapılan parkları daha güvenli hale getirmeye devam ediyor. İlk olarak İslambey Mahallesi'ndeki Hz. Halit ile Arif Paşa parklarına takılan kamera sistemi yakın zamanda ilçedeki birçok parka kurularak sayı hızla artırıldı.

Eyüpsultan'da şu anda Arif Paşa Parkı'nda 2, Bir Nefes Parkı'nda 2, Düğmeciler Parkı'nda 1, Emniyettepe Parkı'nda 2, Hz. Halit Parkı'nda 3, Özgecan Aslan Parkı'nda 2, Rami Cuma Muhtarlık Parkı'nda 1, Yağlıdere Parkı'nda 2, Güzeltepe Parkı'nda 2 olmak üzere toplam 9 parka 17 güvenlik kamerası yerleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Park Bahçeler Müdürlüğü ile ortaklaşa sürdürülen çalışmayla güvenlik kameralarının kurulumu talepler ve parkın altyapısının uygunluk durumuna göre devam ediyor.

Yakın zamanda Akşemsettin Parkı ile Erdemliler Parkı’na da kameralar yerleştirilerek sayı artırılmaya devam edecek.

- 24 saat canlı yayın

Belediye hizmet binasında bulunan kamera takip merkezine aktarılan görüntüler, burada 24 saat boyunca canlı olarak izlenip kayıt altına alınıyor. Sistem herhangi bir internet sağlayıcısından hizmet almadan, Bilgi İşlem Müdürlüğünün kablosuz radyolink cihazları ile oluşturduğu ağ üzerinden çalışıyor. Kamera görüntüleri bu ağ üzerinden merkeze taşınıyor ve kayıt altına alınıyor.

Eyüpsultan Belediyesi web sayfasından da canlı olarak yayınlan görüntüler sayesinde vatandaşlar parklarda oynayan çocuklarını tablet, cep telefonu gibi mobil araçlarıyla uygulama üzerinden rahatlıkla izleyebiliyorlar. Ayrıca olası bir durumda emniyet görevlilerine iletilmek üzere görüntüler 3 haftalık olarak kayıt altına alınıyor.

PARTNERGören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!Gören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!
Tadilat işi yaptıkları giyim mağazasından 100 bin TL’lik vurgun yapan şahıslar yakalandıTadilat işi yaptıkları giyim mağazasından 100 bin TL’lik vurgun yapan şahıslar yakalandı
Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas Zindanları'nı gezdiBakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas Zindanları'nı gezdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama eyüpsultan güvenlik kamerası

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sezonu erken açtılar, 68 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Plajlar doldu taştı! Sayı 2 haftada 68'e ulaştı

Cezayir açıklarında Türkiye'den operasyon!

Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.