Eyüpsultan'da anne ile oğluna kamyonet çarptı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA) Eyüpsultan'da yolun karşısına geçmek isteyen anne ile oğluna kamyonet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza saat 10.00 sıralarında Topçular Mahallesi, Otakçılar Caddesi'nde meydana geldi. Anne ile oğlu, yaya geçidinin yaklaşık 20 metre yanından yolun karşısına geçmek istedi. O sırada Ayvansaray yönüne ilerleyen 34 UA 6163 plakalı kamyonet sürücüsü, anne ve oğluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen anne ve oğul hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan anne ve oğlu, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.



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