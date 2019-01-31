Eyüpsultan'da asfalt taşıyan kamyon devrildi (1)

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA) Eyüpsultan TEM Otoyolu Alibeyköy Sapağı'nda sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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