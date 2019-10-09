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Eyüpsultan'da "Ay" gözlem kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 23:10 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte çocuklar teleskopla Ay gözlemi yaptı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi'nin "Dünya Uzay Haftası" kapsamında düzenlediği etkinlikte çocuklar teleskopla Ay gözlemi yaptı.

Eyüp Belediyesi Alibeyköy Osmanlı Parkı tesislerinde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda öğrenci aileleri ile birlikte katıldı.

Türk Astronomi Derneği, Eyüp Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlik, "Uzay Haftası" konulu seminerle başladı.

Türk Astronomi Derneği Genel Sekreteri Dr. Sinan Aliş, Türkiye ve dünyadaki uzay çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Etkinlikte konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Türkiye'nin uzay bilimlerinde son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte velilerimiz buraya gelmişse bu ilmin önemi kavranmış demektir. Çocuklarını bu işlerle meşgul olmasını isteyen ailelere biz de belediye olarak her türlü desteği vereceğiz inşallah" dedi.

Konuşmaların ardından Ali Kuşçu Uzay Evi bahçesinde kurulan teleskoplarla vatandaşlar Ay gözlemi yaptı.

İlk kez teleskopla Ay gözlemi yapmak isteyen çoçuklar ve aileleri uzun kuyruklar oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
ay gözlemi Dünya Uzay Haftası Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken

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