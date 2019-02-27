EYÜPSULTAN'DA AYNI YERDE İKİNCİ KEZ TOPRAK KAYMASI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL (DHA)

Eyüpsultan'da 14 Şubat'ta bir binanın bitişiğindeki toprağın kayması sonucu bazı daireler hasar görmüş ve boşlatılmıştı. Bugün yine aynı yerde toprak kayması yaşandı.

Eyüpsultan İslambey Caddesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde14 Şubat meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı daireler boşaltılmıştı. Bugün 23:30 sıralarında aynı yerde tekrar toprak kayması yaşandı. Olay nedeniyle bazı dairelerin içine toprak girdi. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çevrede önlem aldı. Toprak kayması nedeniyle bazı daireler hasar gördü.

Görüntü Dökümü:

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-Toprak giren dairelerden görüntü

-Binadan görüntü

-Vatandaş Röp.

-Zabıta ekibinden görüntü

-Bina sakinleriyle röp.

-Toprak kaymasının yaşandığı yer

-Genel ve Detaylar

