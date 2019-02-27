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Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak kayması, vatandaşlar tedirgin

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:02 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da geçtiğimiz günlerde Nigari Sokak’ta toprak kayması yaşanmıştı.

Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak kayması, vatandaşlar tedirgin

Eyüpsultan’da geçtiğimiz günlerde Nigari Sokak’ta toprak kayması yaşanmıştı. Yağmurun etkisiyle aynı yerde dün akşam ikinci kez toprak kayması meydana geldi. Toprak ve tuğla parçalarının dairelerin içine kadar girdiği bir binada 4 daire mühürlenirken vatandaşlar, yeni bir toprak kaymasına karşı tedirginlik yaşıyor.

Eyüpsultan İslambey Mahallesi Nigari Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın bitişiğindeki boş alanda geçtiğimiz günlerde toprak kayması yaşanmıştı. Yağmurun etkisiyle aynı yerde dün akşam saatlerinde ikinci kez toprak kayması meydana geldi. Belediye ekipleri toprak kaymasının yaşandığı alanı güvenlik şeridiyle çevirirken risk oluşturan 4 daire mühürlendi. Toprak ve tuğla parçalarının dairelerin içine kadar girdiği olayda 12 dairenin bulunduğu binada yaşayan vatandaşlar, yeni bir toprak kaymasına karşı tedirginlik yaşıyor. Kimi bina sakinleri ise dairelerinden eşyalarını alarak binadan ayrılmaya başladı.

“4’ü tahliye edildi, biz taşınmıyoruz, komşum gidiyor”
Toprak kaymasının ardından sabaha kadar uyumadığını ifade eden bina sakini Bahar Tanrıverdi, “Komşular beni ne zamana kadar kabul edecek. Dün 22.30’da oldu, güm diye ses geldi. Gece saat 02.00’a kadar sokaktaydık baktık herkes çekildi gitti. Çocukları aldım yukarıya çıktım. Uyumadım da sabaha kadar oturdum, sabah da kalktım çocukları okula yolladım. 4’ü tahliye edildi, biz taşınmıyoruz, komşum gidiyor” dedi.

Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak kayması, vatandaşlar tedirgin

Eyüpsultan’da aynı yerde ikinci toprak kayması, vatandaşlar tedirgin

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