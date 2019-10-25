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Eyüpsultan'da "Bağımsızlık köyü" kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:16 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: - "Bağımlılık asrın sorunlarından biri. Biz de Bağımlılıkla Mücadele Takip Merkezini, Adalet Bakanlığımızla beraber hazırlanan güzel bir projeyle hayata geçireceğiz inşallah"

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, Adalet Bakanlığı ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Bağımlılıkla Mücadeleyi Takip Merkezi kurulacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bağımlılıkla mücadele amacıyla hazırlanan projenin protokolü, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Kenan Doğan ve Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor, Eğitim ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Musa Akkaya tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, Kemerburgaz'da 14 bin 970 metrekare alan üzerine "Bağımsızlık köyü" isimli merkez inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, projenin "Bağımsızlık köyünde değişim seninle mümkün" sloganıyla hayata geçirileceğini belirtti.

Köken, şunları kaydetti:

"Bağımlılık asrın sorunlarından biri. Biz de Bağımlılıkla Mücadele Takip Merkezini, Adalet Bakanlığımızla beraber hazırlanan güzel bir projeyle hayata geçireceğiz inşallah. Örnek bir mimariye sahip olacak. Bugün protokolünü imzaladık. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Toplumun çok önemli bir yarasına parmak basmış olacağız. Seçim vaatlerim arasında en önemli proje buydu. Ailelerimiz açıktan söyleyemese de yapılan anketlerde çıkıyordu bu sorun. Vatandaşın isteğine göre yatırımlarımızı dizayn etmiştik. Bu da onlardan biri. Yatırımlarımız devam edecek."

500 kişilik kapasiteye sahip olacak merkezde beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı, yaratıcı drama ve müzik atölyelerinde eğitimler verilecek. Ayrıca merkezde terapi bahçesi ve yürüyüş yolu da bulunacak.

Bağımsızlık köyünde madde bağımlılarının, park, bahçe ve koruların bakımı, organik tarım ve sebze fidesi üretimi alanlarında eğitim almaları sağlanacak. Bağımlılıkla mücadele eden kişiler oluşturulacak terapi bahçesinde rehabilite edilecek. Proje kapsamında bağımlıların eğitim aldıkları alanda girişimcilikleri desteklenerek topluma yeniden katılımları amaçlanıyor. Tarımla terapi yöntemi yurt dışında madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan bir model. Bağımsızlık köyü projesi bu anlamda Türkiye'de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanılacağı ilk proje olacak.

Projeyle bağımlılık ile mücadelede tüm çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunun sağlanması, bu kişiler arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, istihdam edilmeleri yolu ile İstanbul'un sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması ve yeniden suç işleme risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

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"Bağımsızlık Köyü" 'Bağımlılıkla Mücadeleyi Takip Merkezi' Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken

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