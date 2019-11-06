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Eyüpsultan’da “Bağımsızlık Köyü”nün temeli atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 17:14 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da tüm bağımlılıklarla mücadele için “Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün” projesinin temeli atıldı.

Eyüpsultan’da tüm bağımlılıklarla mücadele için “Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün” projesinin temeli atıldı. Proje ile bağımlı vatandaşların toprakla buluşması sağlanarak, tarımla terapi olmaları sağlanacak.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından Kemerburgaz’da “Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün” projesinin temel atma töreni düzenlendi. Proje, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ile Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor ve Dayanışma Derneği işbirliği ile gerçekleştirildi. Projenin temel atma törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve çok sayıda Eyüpsultanlı katıldı. Katılımcılar temel atma butonuna hep birlikte bastı.

Tarımla terapi yöntemi
Kemerburgaz’da 14 bin 970 metrekare alan üzerine kurulacak projede birçok atölye çalışmasının yanı sıra fark oluşturucu drama ve müzik atölyeleri bulunacak. Merkezde drama ile etkin eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı ve müzik atölyeleri eğitimleri verilecek. Ayrıca terapi bahçesi ve yürüyüş yolu da olacak. Proje ile madde bağımlılarının, park, bahçe ve koruların bakımı, organik tarım ve sebze fidesi üretimi alanlarında eğitimler almaları sağlanacak. Bağımsızlık Köyü projesi bu anlamda Türkiye’de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanılacağı ilk proje olması sağlanacak.

“Bağımsızlık Köyü her şeyden bağımsız”
Projenin temel atma töreninde konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Amacımız örnek olmaktı. Bunu tek başımıza yapmamız pek mümkün olmadı. Birçok kurumun katkılarıyla Sağlık Bakanlığı, emniyet ile valiliğin kontrolünde güzel bir proje oldu. Bu projenin uygulamasını daha önce Gaziantep’ de üst düzey yapmış birisi olarak konuyu biliyorum. Türkiye’nin her noktasına da burada yapılan çalışmaları sizlerin desteği ile duyurursak amacımıza ulaşmış olacağız. Burası İnşallah bir laboratuvar olacak. Güzel neticeler çıkacak” dedi.

“Bu işe el atmak riskli bir iş riskli bir işe el attık”
Projenin önemine değinen Köken, “İnsanların toprakla buluşturup elektriklerini almamız lazım. Halbuki toprak ne verirsek bize iki katını veriyor. Toprak önemli bir nimet biz de bu işte bunu kullanacağız. Bununla ilgili birkaç uygulamamız daha olacak. Terapi bölümümüz olacak. Down sendromlu çocuklarla ilgili çalışmalarımız var. Bu binanın kapasitesi 500 kişi fakat aynı anda o kadar kişi olmaz. Proje kapsamında 1 yıl bu şekilde sürecek. Azar azar terapi uygulanmasında fayda var” diye konuştu.

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