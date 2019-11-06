Eyüpsultan’da “Bağımsızlık Köyü”nün temeli atıldı

Eyüpsultan’da tüm bağımlılıklarla mücadele için “Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün” projesinin temeli atıldı. Proje ile bağımlı vatandaşların toprakla buluşması sağlanarak, tarımla terapi olmaları sağlanacak.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Kemerburgaz’da “Bağımsızlık Köyünde Değişim Seninle Mümkün” projesinin temel atma töreni düzenlendi. Proje, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Eyüpsultan Belediyesi ile Eyüpsultan Kültür, Sanat, Spor ve Dayanışma Derneği işbirliği ile gerçekleştirildi. Projenin temel atma törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve çok sayıda Eyüpsultanlı katıldı. Katılımcılar temel atma butonuna hep birlikte bastı.

Tarımla terapi yöntemi

Kemerburgaz’da 14 bin 970 metrekare alan üzerine kurulacak projede birçok atölye çalışmasının yanı sıra fark oluşturucu drama ve müzik atölyeleri bulunacak. Merkezde drama ile etkin eğitim, beden dili, çiçek aranjmanı, yemek yapımı ve müzik atölyeleri eğitimleri verilecek. Ayrıca terapi bahçesi ve yürüyüş yolu da olacak. Proje ile madde bağımlılarının, park, bahçe ve koruların bakımı, organik tarım ve sebze fidesi üretimi alanlarında eğitimler almaları sağlanacak. Bağımsızlık Köyü projesi bu anlamda Türkiye’de tarımla terapi yönteminin resmi kurumlarda kullanılacağı ilk proje olması sağlanacak.