HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eyüpsultan’da banka soygunu

Eyüpsultan’da banka soygunu

11.03.2021 12:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da şahıs, bir banka şubesine müşteri kılığında gelerek, güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirdi.

Eyüpsultan’da şahıs, bir banka şubesine müşteri kılığında gelerek, güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Şüpheli daha sonra güvenlik görevlisini bıçaklayarak, bir miktar para alarak kaçtı. Şüphelinin bankaya gelişi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Rami Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerindeki bir bankanın şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi bankaya giren Ertuğrul T., bir süre bekledikten sonra güvenlik görevlisine biber gazı sıkarak, onu bıçaklayarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan ardından gişedeki parayı alıp kayıplara karıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı güvelik görevlisine müdahale ederken, polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Ekipler, ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı güvenlik görevlisi ise ilk müdahalesinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Öte yandan saldırganın bankaya giriş görüntüleri başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyorOnların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor
Sosyal medyada gördüğü ilanla hayatı kabusa döndüSosyal medyada gördüğü ilanla hayatı kabusa döndü
Bakara suresinin anlamı ve faziletiBakara suresinin anlamı ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Sinop'ta 200 yıllık mezar açıldı: Oturur vaziyette gömmüşler!

Sinop'ta çok önemli keşif! 200 yıllık mezardan çıkardılar

Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili ile ilgili açıklamalar bekleniyor

Ramazan Bayramı ne zaman?

Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü

Sosyal medyada gördüğü ilanla hayatı kabusa döndü

Aldığı araç çalıntı çıktı, şok üstüne şok yaşadı

Aldığı araç çalıntı çıktı, şok üstüne şok yaşadı

Ziraat Bankası uzman yardımcılığı maaşı ne kadar? İşte sınav soruları

Ziraat Bankası uzman yardımcılığı maaşı ne kadar?

Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.