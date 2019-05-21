Eyüpsultan’da bir inşaat alanındaki kuyuya çocuk düştü. İtfaiye ve AFAD ekipleri çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı.

Ey\u00fcpsultan\u2019da bir in\u015faat alan\u0131ndaki kuyuya \u00e7ocuk d\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130tfaiye ve AFAD ekipleri \u00e7ocu\u011fu kurtarmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiOtomobille \u00e7arp\u0131\u015fan otob\u00fcs bariyerlere \u00e7arparak durabildiEhliyetsiz s\u00fcr\u00fcc\u00fc Yunus ekibine \u00e7arpt\u0131, 2 polis yaraland\u0131
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