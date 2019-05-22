Eyüpsultan’da bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi’nin çukura düşerek hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada müteahhit Emrah D. gözaltına alındı.

Ey\u00fcpsultan\u2019da bir in\u015faatta 9 ya\u015f\u0131ndaki \u0130hsan Baran Geldi\u2019nin \u00e7ukura d\u00fc\u015ferek hayat\u0131n\u0131 kaybetmesi ile ilgili y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturmada m\u00fcteahhit Emrah D. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.PARTNERE\u015fi s\u0131rf zay\u0131flamas\u0131n diye zorla cinsel ili\u015fkiye girip..Eski\u015fehir\u2019de \u2019Ter\u00f6r\u2019 propagandas\u0131 yapan \u015fah\u0131slara g\u00f6zalt\u0131\u015eanl\u0131urfa merkezli 10 ilde doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k operasyonu: 38 g\u00f6zalt\u0131
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