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Eyüpsultan’da büfeye silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 21:46 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bir büfe sahibi, iddiaya göre husumetli olduğu 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.Olay, saat 20.00 sularında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokak’ta bir büfede meydana geldi.

Eyüpsultan’da bir büfe sahibi, iddiaya göre husumetli olduğu 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Olay, saat 20.00 sularında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Avcı Sokak’ta bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi motosikletle husumetli oldukları iddia edilen Yıldırım A.’nın büfesine geldi. Motosikletli ve kasklı şahıslardan biri, içeri girerek sigara aldıktan sonra büfe sahibi Yıldırım A.’ya kurşun yağdırdı. Büfe sahibi sol omuzundan vurularak yere yığılırken, şüpheli dışarıda motosiklette bekleyen arkadaşının arkasına binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, Yıldırım A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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