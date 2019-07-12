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Eyüpsultan'da cam şişeyle öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 12:28 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da kafasına cam şişe vurularak öldürülen Lokman B.’nin katil zanlısı polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)- Eyüpsultan’da kafasına cam şişe vurularak öldürülen Lokman B.’nin katil zanlısı polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheliyle maktulün iki gün öncede kavga ettikleri öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Eyüp Sultan Çırçır Mahallesi'nde 2 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda Lokman B. isimli kişi öldürülmüş olarak bulunmuştu. Polis tarafından yapılan incelemede Lokman B.'nin başına cam şişeyle vurulması sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Polis tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada ölen Lokman B.'nin öldürülmeden iki gün önce Hüseyin G.(34) ve Hakan D.(27) adlı kişilerle bir park içinde kavga ettikleri tespit edildi. Yapılan araştırmada daha sonra tekrar karşılaşan şüphelilerden Hakan D.'nin Lokman B.'nin başına cam şişeyle vurarak öldürdüğü belirlendi. Polise yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edilen şüphelinin izini Eyüpsultan'da buldu. Karşısında polisi görünce içinde bulunduğu otomobille ekip otosuna çarparak kaçmaya çalışan şüpheli Hakan D. gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden 4 kez kasten adam yaralama, 4 kez uyuşturucu bulundurma, cinsel taciz, otodan hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlardan 17 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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