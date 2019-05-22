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EYÜPSULTAN'DA ÇUKURA DÜŞEN BARAN'IN ÖLÜMÜ SORUŞTURMASI: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

  Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL (DHA)
Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgili olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliye sevk edilmesi bekleniyor.

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