EYÜPSULTAN'DA ÇUKURA DÜŞEN BARAN'IN ÖLÜMÜ SORUŞTURMASI: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI, İSTANBUL (DHA)

Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgili olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliye sevk edilmesi bekleniyor.

