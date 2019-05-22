Eyüpsultan'da çukura düşen çocuğun öldüğü inşaat alanının havadan fotoğrafı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da inşaat kazık direkleri çukuruna düştükten sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi'nin düştüğü bölge havadan fotoğraflandı.

9 yaşındaki Baran Geldi, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde dün arkadaşlarıyla oynarken, inşaat kazık direkleri çukuruna düşmüştü. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk sağ olarak kurtarılmış, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Bugün de çocukların oyun oynadıkları bölge havadan fotoğraflandı. Fotoğraflarda inşaat alanındaki çok sayıda kazık direkleri çukuru dikkat çekiyor. Polis ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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