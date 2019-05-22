HABER

Eyüpsultan'da çukura düşerek hayatını kaybeden Baran'ın cenazezi Adli Tıp'tan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:38 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da inşaat alanındaki kazıkların çakılması için açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi'nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) EYÜPSULTAN'da inşaat alanındaki kazıkların çakılması için açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Acılı dede Osman Karaca, ihmali olanlardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Hiç bir önlem yok. Can bu kadar mı ucuz?" diye konuştu.

Olay dün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında meydana gelmiş, inşaat alanında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 9 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düşmüş ve yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk burada hayatını kaybetmişti. Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Buradaki işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Baba Oğuzhan Geldi'nin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Yakınları ihmali olan herkesten şikayetçi olacaklarını, inşaat çevresinde hiç bir önlem olmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

"HİÇ BİR ÖNLEM YOK"

Dede Osman Karaca, müteahhit ve belediyenin ihmali. Orada çukur açıyorlar, temel açıyorlar. Onları kapatamıyorlar. kki taraftan da şikayetçiyim. Hiç bir önlem yok. Can bu kadar mı ucuz yani. 6 saat sürdü çıkarmaları. 9-10 metrelik bir yer. 2 arkadaş oyun oynamaya gidiyor oraya. Orada düşüyor" diye konuştu. Anne Büşra Karaca ve baba Oğuzhan Geldi'nin boşandıkları, Baran'ın yaklaşık 5 senedir babası Oğuzhan Geldi'yle birlikte yaşadığı ve babanın vinç operatörü olduğu öğrenildi. Cenazesi Adli Tıp'tan alınan küçük Baran için ikindi vakti Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

PARTNERRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiyeRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiye
Ek fotoğrafar // Eyüpsultan'da çukura düşen çocuğun öldüğü inşaat alanının havadan fotoğrafıEk fotoğrafar // Eyüpsultan'da çukura düşen çocuğun öldüğü inşaat alanının havadan fotoğrafı
Fatih'te otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kameradaFatih'te otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu

Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu

Son dakika! Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Şike davasını onayan eski Yargıtay üyesi Mesut Kundakçı'ya 12 yıl hapis cezası

Şike davası kararını onamıştı! 12 yıl hapis cezası verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.