Eyüpsultan'da çukura düşerek hayatını kaybeden Baran'ın cenazezi Adli Tıp'tan alındı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) EYÜPSULTAN'da inşaat alanındaki kazıkların çakılması için açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi'nin cenazesi ailesine teslim edildi. Acılı dede Osman Karaca, ihmali olanlardan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Hiç bir önlem yok. Can bu kadar mı ucuz?" diye konuştu.

Olay dün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında meydana gelmiş, inşaat alanında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 9 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düşmüş ve yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk burada hayatını kaybetmişti. Baran'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Buradaki işlemleri tamamlanan küçük çocuğun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Baba Oğuzhan Geldi'nin güçlükle ayakta durduğu görüldü. Yakınları ihmali olan herkesten şikayetçi olacaklarını, inşaat çevresinde hiç bir önlem olmadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

"HİÇ BİR ÖNLEM YOK"