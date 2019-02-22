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Eyüpsultan'da doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 22:52 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi.

Eyüpsultan'da doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)

Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Toprağın altında kalan kalan bir işçi hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 1. Volkan Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde İGDAŞ ekipleri doğalgaz hattı çalışması yaparken toprak kayması sonucu göçük oluştu. İşçilerden Fatih D.(30) toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan Fatih D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Haberi alır almaz olay yerine gelen Fatih D.'nin yakınlarının, sinir krizleri geçirdiği görüldü. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede inceleme çalışması yaptı. Savcının incelemelerinin ardından Fatih D.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

Eyüpsultan'da doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)Eyüpsultan'da doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)Eyüpsultan'da doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)Eyüpsultan'da doğalgaz hattı çalışmasında göçük: 1 ölü (2)

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