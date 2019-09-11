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Eyüpsultan'da duvar çöktü: iki bina mühürlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da inşaat halindeki bir binanın bitişiğindeki duvar çöktü.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) EYÜPSULTAN'da inşaat halindeki bir binanın bitişiğindeki duvar çöktü. Çöken duvar ve kayan toprak nedeniyle iki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay saat 14.30 sıralarında İslambey Mahallesi Göztepe Sokak meydana geldi. Sokak üzerinde yapımı süren bir binanın bitişiğindeki duvar henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Kimsenin zarar görmediği olayla ilgili ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çöken duvar altında bir canlının kalıp kalmadığı tespit edebilmek için arama yaptı. Belediye ekipleri ise çöken duvar ve çevresinde bulunan binalarda incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri çöken duvarın üst tarafında kalan 2 ve 3 katlı iki ayrı binayı tedbir amaçlı tahliye ederek mühürledi. Binaların riskli olup olmadıkları uzman ekiplerin incelemeleri sonrası netlik kazanacak. Belediye tarafından binayı yaptıran kişinin istinat duvarı yapması gerektiği aksi taktirde mevcut duvarın çökeceği yönünde uyarıldığı öğrenildi.

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