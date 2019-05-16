Eyüpsultan’da eğitime destek payı öğrencilerin yüzünü güldürdü

Eyüpsultan Belediyesi’nin lise son sınıf öğrencilerine her sene geleneksel olarak dağıttığı Eğitime Destek Payı, bu sene de gençlerin yüzünü güldürdü.

Eyüpsultan Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak lise son sınıf öğrencilerine verdiği Eğitime Destek Payı dağıtımına Alibeyköy Kız Anadoluİmam Hatip Lisesi’nden başlandı. Üniversiteye hazırlanırken öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla verilen destek payı ödemeleri yüzleri güldürdü. Eğitime Destek Payı dağıtımı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla düzenlenen bir programla gerçekleştirildi. Programda okul müdürü İsmail Hakkı Boduroğlu, öğrencilere sunduğu imkanlardan dolayı Başkan Köken’e çiçek takdim etti. Başkan Köken daha sonra üniversite adayı gençleri tek tek çağırarak eğitim desteklerinin bulunduğu zarfları takdim etti.

‘Derdimiz bu bölgenin puan skalasını daha yukarıya çıkarmak’

Bundan sonraki süreçte öğrencilerin sınavlarda gösterdiği başarıya göre kademeli bir sistem geliştireceklerini dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Lise son sının öğrencilerimize destek vermek istiyoruz ve bunu da devam ettireceğiz. Lise son sınıf çocukların hem sınav hazırlığı ve telaşı hem de dershane telaşının bir bölümüne katkıda bulunmamız lazım. Bundan sonraki süreçte sınavda başarılı olan ve üniversite kazanmış öğrencilerimize de desteğe devam edeceğiz. En yukarıdan başlayarak aşağıya doğru bir kademeli sistem geliştireceğiz. Derdimiz bu bölgenin puan skalasını daha yukarıya çıkarmak. Bende de üç çocuk var. Hep bu yollardan geçtik. Onların mutluluğunun ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Meşakkatli ve sıkıntılı bir dönem ama biz bu sıkıntılara ortak olacağız“ diye konuştu.