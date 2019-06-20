HABER

EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ  

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 02:49 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Eyüpsultan'da evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Onur Bağlan, parkın içerisinde bulunan aydınlatma direğinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.     Olay Güzeltepe Mahallesi Gülşen Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Eyüpsultan'da evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Onur Bağlan, parkın içerisinde bulunan aydınlatma direğinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay Güzeltepe Mahallesi Gülşen Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Murat-Birten Bağlan çiftinin iki çocuğundan küçük olan 12 yaşındaki Onur Bağlan arkadaşlarıyla birlikte evlerinin önünde bulunan Hüseyin Aksoy Parkı'nda oynamak için dışarı çıktı. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan küçük çocuk, parkın içerisinde bulunan aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik akımına kapıldı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 12 yaşındaki Onur'a ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken hemen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Bağlan hayatını kaybetti.

'ONUR ELİMİZDEN GİTTİ'
Onur'a ilk müdahaleyi yapan komşusu Şadiye İpek yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Onur'u olduğu yerden çekmek istediğini söyleyen İpek, "Şurada Onur'lar oynuyordu. Bende rahatsızdım arkadaşlara anlatıyordum. Konuşurken çocuklardan biri bağırdı çocuğa bir şey oldu diye. Çocuk yüzü koyun şurada yatıyordu. Gittim tuttum elini, eli bükülmüştü. Tutup çekim dedim, beni buraya fırlattı. Tekrar kalktım bağırdım. Burada elektrik var, çocuklara bir şey oldu dedim. Ayağında spor ayakkabıları vardı. Şurada yaşlı teyze vardı. Çektik elektrikten aldık. Ters çevirdim, şurasına bastırdım. Ağzından nefes verdi. Mosmor olmuştu. Nefes bi daha verdim. Ağzından bulanık su geldi. Çevirdim sonra annesi falan geldi. Ben kendimi kaybetmiştim. Çünkü onur gitmişti. Onurun gittiğini hissettim ciğerim sızladı. Buna lütfen yetkililer el atsın. Niye bizim çocuklarımız ölüyor. Daha 12 yaşında Onur, Onur'lar neden ölsün? Onur daha çok küçüktü. Mahallemizin bir tanesiydi. Ben artık o şoku atamam. Bir şey yapamadım elektrik beni fırlattı. Ambulans gelmedi. Ambulans başta gelseydi belki Onur kurtulurdu. Onur elimizden gitti. Bu ne kadar sorumsuzluk. Ben sürekli park bahçeleri, beyaz masayı arıyorum. Dün köpek orada elektriiğe tutuldu. Burada kimin sorumluluğu varsa cezasını çeksin. Bugün Onur gitti yarın başka Onurlar gitmesin. Orud bizi mahvetti. Onur kollarımda gitti diyemiyorum annesine. Bu nasıl acı" diyerek yaşananları anlattı.

Görüntü dökümü:
--------------
-Olayın yaşandığı park
-Olay yerinde toplanan kalabalık
-Çocuğun akıma kapıldığı aydınlatma direği
-Kilidi olmayan elektrik trafosu
-Röportaj
-Polis ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Hayatını kaybeden Onur Bağlan'ın fotografları
-Genel ve detay görüntüler

PARTNER'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları
TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Afyonkarahisar’da aşırı yağış nedeniyle evleri su bastıAfyonkarahisar’da aşırı yağış nedeniyle evleri su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şok detaylar!

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin Cemal Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

Merakla beklenen rapor sonrası Türkiye'den açıklama!

19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

19 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.