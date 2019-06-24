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Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi artık elektronik ortamda

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 16:30 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi artık elektronik ortamda yapılacak.

Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi artık elektronik ortamda

Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi artık elektronik ortamda yapılacak. Vatandaşlar belediye binasına gelmeden ev ve iş yerlerinden internete girerek beyanname işlemlerini yapabilecek.
Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların emlak beyanı bildirim başvurusunu elektronik ortamda yapması için e-beyanname uygulaması başlattı. E-Devlet uygulaması ve Eyüpsultan Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerde, gayrimenkul sahibi tapu üzerindeki bilgileri girerek dakikalar içinde beyanını yapmış olacak.
Eyüpsultanlı vatandaşlar belediye binasına gelmeden ev ve iş yerlerinden internete girerek beyanname işlemlerini yapabilecek. Bu yeni sistem sayesinde vatandaşlar cezalı duruma düşmeden hem zamandan kazanacak hem sıra beklemeden işlemlerini yapacak. Aktif bir şeklide işleyen sistemde vatandaşlar işlemlerini yapabilecek. Emlak beyanı işlemlerine https://ebelediye.eyupsultan.bel.tr/beyanname\_detay linki tıklanarak ulaşıp yapılabilinir.

Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi artık elektronik ortamda

Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi artık elektronik ortamda

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