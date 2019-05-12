Eyüpsultan’da engelli gençlerden annelerine özel gösteri

Eyüpsultan’da engelli gençler, Anneler Günü dolayısıyla anneleri için sürpriz gösteri düzenledi. Gösterinin yanı sıra annelerine şiirlerini ve mesajlarını ileten gençler, “Ana gibi yar, Eyüpsultan gibi diyar olmaz” yazılı pankart açtı.

Eyüpsultan Belediyesi Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi’nde (ESER) eğitim gören down sendromlu ve zihinsel engelli öğrenciler Anneler Günü dolayısıyla anneleri için sürpriz gösteri düzenledi. Gösteri öncesi oruçlarını açan vatandaşlar, daha sonra engelli gençlerin sundukları gösteriyi seyretti. Semazen, vals gibi gösteriler düzenleyen gençler, anneleri için yazdıkları şiirlerini okudu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de katıldığı program sonunda gençler “Ana gibi yar, Eyüpsultan gibi diyar olmaz” yazılı pankart açarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Yeter ki çocuklar ve anneler gülsünler”

Engelli çocukların anneleri için yaptıkları gösteri hakkında konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bizim burada ürettikleri eserleri anneleriyle paylaştılar. Bunu daha da geliştireceğiz. Bir yeni merkez daha yapmamız lazım. Burada taleplere cevap veremiyoruz. Engelli çocuklarımıza emek verince, yatırım yapınca ne kadar güzel eserler çıkardığını da görüyoruz. Yatırıp yapıp verim alabiliyorsak bunu devam ettirmemiz lazım. Biz de bu işin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Yeter ki çocuklar ve anneler gülsünler. Hayatımızın bütün gayesi vatandaşlarımız gülsün diyedir” ifadelerini kullandı.

