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Eyüpsultan'da freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

EYÜPSULTAN'da freni patladığı iddia edilen kamyonet önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu minibüse ardından da park halindeki 8 araca çarptı.

Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL(DHA)-EYÜPSULTAN'da freni patladığı iddia edilen kamyonet önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu minibüse ardından da park halindeki 8 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kamyonetin servis minibüsüne çarparak, kaza yapması güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Karadeniz Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre freni tutmayan su yüklü kamyonet, önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu öğrenilen servis minibüsüne ardından da park halinde bulunan 8 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

KAZA KAMERADA
Öte yandan kaza anı caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde caddede hızla ilerleyen kamyonet servis aracına çarpıyor.

"EN BÜYÜK TESELLİMİZ ÇOCUKLARA BİR ŞEY OLMAMASI"
Kazada otomobili zarar gören Feyza Yıldırım, "Evdeydim. Duydum geldim. Allah'tan can kaybı yok. En güzel tarafı bu. Hasarlı olan araçlar var. İnşallah onlar da hallolur. Çocuklara bir şey olmamış. En büyük tesellimiz bu" dedi.

"YA İÇİNDE OLSAYDIM"
Kazada yeni aldığı otomobili hurdaya dönen Nihan Aydın, "Allah'a şükür ölen olmamış. Yeni almıştım. Devrini bile almadım. Ya içinde olsaydım. 3 tane pırlanta gibi çocuğum var. Ya içinde olsaydım." diye konuştu.

"BİZE VURA VURA SÜRÜKLEDİ"
Kaza esnasında freni patlayan kamyonun çarptığı servis aracının şoförü Selami Aslan ise olayı şöyle anlattı:
"Ben buraya aşağıya inerken kamyonun frenleri boşalmış. Vura vura bizi sürükledi. Bizi 50 metre kadar sürükledi. Bizde öğrenci vardı. Öğrencilerde bir şey yok."
(FOTOĞRAFLI)

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