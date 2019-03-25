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Eyüpsultan’da gecekondu yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 08:49 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eyüpsultan’da gecekondu yangını

Eyüpsultan’da bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası gecekonduda maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 07.30 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Nihal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eyüpsultan’da gecekondu yangını

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