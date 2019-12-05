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Eyüpsultan’da gündüz vakti televizyon çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 14:33 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da güpegündüz televizyon çalan hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.

Eyüpsultan’da güpegündüz televizyon çalan hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Polisin düzenlediği operasyonla hırsızlardan biri yakalanırken, operasyon anında şüpheliyle aynı evde olan bir kişinin 6 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 30 Ekim Çarşamba günü Eyüpsultan Çırçır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olaydan bir gün önce evden ayrılan ev sahibi R.S., evine geldiğinde dairesinin kapısının göbek kısmının çıkartılmış olduğunu gördü. Ev sahibi R.S. asıl şoku evin içine girip, televizyonun yerinde olmadığını görünce yaşadı. R.S. durumu ihbar etmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbarın yapıldığı adrese gelen polis, ev sahibi R.S.’nin ifadesinin alınmasının ardından olay yerinde incelemelere başladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler yapılan incelemelerin ardından şüpheli şahısların kimliğini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Polis operasyon düzenledi, hırsızla birlikte bir başka suçluyu daha yakaladı
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli şahısların ikametlerinin tespit edilmesinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslardan Ömer P. kıskıvrak yakalandı. Öte yandan, operasyon anında Ömer P. ile aynı evde bulunan Mahsun K. isimli şahısın 6 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahsun K. yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi Ömer P. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin, hırsızlık olayının diğer şüphelisi olan Bayram G. isimli şahısı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Güpegündüz hırsızlık güvenlik kamerasında
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin bir binaya girdikleri, keşif yaptıktan sonra belirledikleri bir daireye girdikleri ve bir süre sonra daireden aldıkları televizyonla binadan ayrıldıkları görüldü.

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